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Купить земельный участок в Беларуси

10 объектов найдено
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Лот 7285. Звоните для более подробной информации В продаже участок с фундаментом под новую п…
€16,058
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€5,290
Земельные участки в Малые Радваничи, Беларусь
Земельные участки
Малые Радваничи, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улице) …
€3,778
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€16,058
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€13,225
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€14,405
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1943 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 45,4 кв.м, общ.- 45,4 кв.м, жил.-…
€9,445
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1978 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,1 кв.м, общ.- 28,4 кв.м, жил.-…
€7,557
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€10,391
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента. 2017 г. Брестски…
€20,782
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