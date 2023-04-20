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Купить земельный участок в Беларуси

4 объекта найдено
Земельные участки в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
€ 3,150
Идеальное место, чтобы построить дом, баню, гараж и  посадить фруктовый сад.  Адре…
Земельные участки в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 4,565
Участок размером 6.7 соток, имеет прямоугольную форму с небольшим наклоном, а это означает ч…
Земельные участки в Вязынка, Беларусь
Земельные участки
Вязынка, Беларусь
€ 16,436
30 км от мкад, Молодечненское направление, канализация есть, 2 колодца по 3 кольца. Готовая …
Земельные участки в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 6,300
Продажа земельного участка с садовым домиком в СТ "Лаванда Лесная" в Молодечненско…
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