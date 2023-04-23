Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Дзержинский район
  5. Путчинский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

14 объектов найдено
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 13,428
Продажа участка в живописном месте.  Адрес: СТ Птичь-2 ❤️Экологически чистое место, окр…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,416
Продается участок в Дзержинском районе! Адрес: СТ Ивица   * Красивое живописное место с…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 6,218
Вы присматриваете участок в живописном месте для строительства дома своей мечты? - Обратите …
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 21,628
Земельный участок возле озера Якуты (1-я линия) 25 соток Частная собственность Асфальтирован…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 35,957
Это место для вас, если вы хотите жить в окружении пения птиц, шелеста деревьев и наслаждать…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
***Два смежных участка в садовом товариществе Ивица, Дзержинский район, 20 соток,  край…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 2,433
Участок в с/т Ивица,  хорошее предложение по очень демократичной цене. *** Участок в са…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 10,814
Участок 25 соток в живописнейшем месте, деревня Рудевщина, находится в лесу, Дзержинский рай…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 12,526
Вы присматриваете красивое место для строительства дома своей мечты? - Тогда Вам стоит обрат…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 6,308
Продается хороший участок под строительство дачи/дома с фундаментом. Фундамент монолитный, з…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 3,515
Участок находится в живописнейшем месте в СТ Минского подшипникового завода "МАРА …
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 81,107
Продается новый дом современной архитектуры. Два этажа. Отапливаемых.  Стены: газосилик…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 15,771
Земельные участки в Волма, Беларусь
Земельные участки
Волма, Беларусь
313 м²
€ 67,589
Продается здание бывшего детского сада по адресу Минская обл, Дзержинский район, а/г Волма, …
Realting.com
Перейти