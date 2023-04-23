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Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Плисский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 2,253
Продаётся дачный участок (10 соток), Смолевичский р-н., Плисский сельсовет, Садовое товарище…
Земельные участки в Плисский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плисский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
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Земельные участки в Плисский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 2,704
Продается участок между Смолевичами и Жодино под строительство дачи. Имеется бетонная коробк…
Земельные участки в Плисский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 2,253
Продается участок под строительство дачи в 60 км от МКАД, недалеко от Жодино (10 км). Смолев…
Земельные участки в Плисский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 1,983
Продается ровный участок 9,49 соток в СТ "Минута", Минская обл., Смолевичский…
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