Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Беларусь
  4. Плещеницкий сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продается участок в сад. тов-ве «Отдых» Логойского района, недалеко от поселка г.п Плещеницы…
€12,853
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти