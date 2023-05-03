Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Плещеницы

Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Плещеницы, Беларусь
Земельные участки
Плещеницы, Беларусь
€ 22,614
г/п Плещеницы ул. Солнечная д. 27 Дом (незавершенное законсервированное капитальное строение…
Земельные участки в Плещеницы, Беларусь
Земельные участки
Плещеницы, Беларусь
€ 12,715
Участок находится в 65 км от Минска. (Минская обл, Логойский район, г.п. Плещеницы. Ул Шутта…
Земельные участки в Плещеницы, Беларусь
Земельные участки
Плещеницы, Беларусь
134 м²
€ 19,072
Отличный вариант для семьи. Правильной формы участок, без уклонов. Газ на доме. Документы ко…
Realting.com
Перейти