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Беларусь
Минская область
Минский район
Петришковский сельский Совет
Купить земельный участок в Беларуси
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12 объектов найдено
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Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Эксклюзивный земельный участок премиум-класса в коттеджной застройке закрытого типа СТ &laqu…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 7,293
Участок правильной формы, ровный. На участке есть – вода, электричество. Все подробнос…
Земельные участки
Кирши, Беларусь
€ 25,527
Продаётся земельный участок в д. Кирши Минского р-на, в 1 км от г. Заславля (14 км от МКАД) …
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 4,558
Продается участок в частной собственности под строительство дачи. На участке имеется не…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 6,382
Продается участок в частной собственности недалеко от Петришек. Участок ровный, без построек…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 5,926
Участок в живописном месте, рядом с лесом в благоустроенном садовом товариществе, ровный, об…
Земельные участки
Новашино, Беларусь
150 м²
€ 27,350
По Молодечненскому направлению в 23 км от мкад, подьездные пути до дома - асфальт . Предлага…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 45,128
Продается участок премиум-класса у леса в СТ «Крылово-2012». Уникальное, …
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 38,290
Продаётся премиальный земельный участок 13 соток премиум-класса вблизи водохранилища «…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 42,849
Продаётся престижный земельный участок 15 соток премиум-класса вблизи водохранилища «Д…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 4,103
Продается хороший участок под строительство дачи. На участке возведен цокольный этаж размера…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 11,761
Продается земельный участок с незавершенным капитальным строением и хозпостройками в СТ &quo…
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