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Купить земельный участок в Беларуси

4 объекта найдено
Земельные участки в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пережирский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 10,898
Дачный дом в СТ "Верас-81" в 45-ти км от Минска, Пуховическое направление. Собстве…
Земельные участки в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пережирский сельский Совет, Беларусь
€ 2,089
Продается участок в СТ «Стрелок», рядом с д. Равнополье. Минская обл., Пухо…
Земельные участки в Равнополье, Беларусь
Земельные участки
Равнополье, Беларусь
36 м²
€ 14,531
Продается участок 18 соток в деревне Равнополье (Пуховичское направление, 26 км). До населен…
Земельные участки в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пережирский сельский Совет, Беларусь
€ 2,089
Продается участок в СТ «Стрелок», рядом с д. Равнополье. Минская обл., Пуховичск…
Realting.com
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