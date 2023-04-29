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Купить земельный участок в Беларуси

4 объекта найдено
Земельные участки в Цнянка, Беларусь
Земельные участки
Цнянка, Беларусь
€ 38,644
Участок ровный, объемный, прямоугольной формы. Площадь участка: 59*12.5.  7,38 сот…
Земельные участки в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Папернянский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 35,948
Продается участок с домом в СТ «Ученый»  Участок расположен в 14 км от МКАД…
Земельные участки в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Папернянский сельский Совет, Беларусь
€ 38,644
Участок в С/Т "Полевой"  д.Лапоровичи Отличное месторасположение участка! Асф…
Земельные участки в Сёмково, Беларусь
Земельные участки
Сёмково, Беларусь
€ 38,644
Красивый, ровный участок 14.66 соток с подведенными центральным газом и центральной водой к …
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