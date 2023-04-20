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Купить земельный участок в Беларуси

7 объектов найдено
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 2,283
Продаётся дачный участок (номер 115) в СТ «Софиёво», Подлабенский с/с, 14 км от …
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 12,783
Продается участок в СТ «Криничка» площадью 0.1138 га, земля с плодородным грунто…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 12,783
Продается участок в СТ «Криничка» площадью 0.1138 га, земля с плодородным грунто…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 3,561
Земельный участок возле леса недалеко от г. Гродно и в 1,5 км от границы с Польшей. СТ Софие…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 3,561
Земельный участок возле леса недалеко от г. Гродно и в 1,5 км от границы с Польшей. СТ Софие…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается участок в СТ «Шкло» площадью 0.0684 га, земля с плодородным грунтом, г…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 7,305
Продаются два дачных участка в СТ «Ореховая роща» участок 303 площадью 0.0800 га…
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