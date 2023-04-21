Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Витебский район
  5. Новкинский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новкинский сельский Совет, Беларусь
€ 7,294
Продается участок с ленточным фундаментом 8,96 х 9 метров в деревне Добрино у конечной остан…
Realting.com
Перейти