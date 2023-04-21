Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Узденский район
  5. Неманский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Могильно, Беларусь
Земельные участки
Могильно, Беларусь
€ 7,305
Продается земельный участок в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД …
Земельные участки в Могильно, Беларусь
Земельные участки
Могильно, Беларусь
€ 25,566
Участок под строительство агроусадьбы, зданий, бизнеса! Огорожен участок забором. На участке…
Земельные участки в Могильно, Беларусь
Земельные участки
Могильно, Беларусь
56 м²
Цена по запросу
Realting.com
Перейти