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Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
€ 18,262
Продается земельный участок,д.Тарасовка. Участок 13 соток, дача в два этажа. Две теплицы.В х…
Земельные участки в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Участок для строительства загородного дома в СТ "Селитренки", может использоваться…
Земельные участки в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,579
Участок в живописном месте для отдыха и наполнения энергией природы в д. Тарасовка (возле Де…
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