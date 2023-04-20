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Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 7,213
Ровный участок в СТ Раница среди красот природы Адрес: СТ Раница ✔ Преимущества участка:&nbs…
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 7,213
Ровный участок в СТ Раница среди красот природы Адрес: СТ Раница ✔ Преимущества участка:&nbs…
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
€ 3,196
Продаётся участок в чудесном месте! Адрес: СТ Раница  - На участке можно построить мага…
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продается дачный участок в СТ "Мельковичи". В 2 км - ж/д станция Негорелое. Участо…
Земельные участки в Гарбузы, Беларусь
Земельные участки
Гарбузы, Беларусь
€ 13,696
Продаем участок площадью 0,15 га (15 соток), в деревне Гарбузы, Дзержинского района Минской …
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