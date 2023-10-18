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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Дом под снос в Каменецком р-не. 1956 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,3 кв.м, общ.- 40,3 кв.м, жил.…
€5,202
Realting.com
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