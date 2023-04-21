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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
8 м²
€ 2,739
Продается ровный хороший участок площадью 8 соток. Пуховичское направление. Электричест…
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