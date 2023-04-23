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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новопольский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 97,328
Участок 13 соток с двумя домами и рыбным водоемом. Частное предприятие по оказанию услуг Аге…
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