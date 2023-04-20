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Купить земельный участок в Беларуси

9 объектов найдено
Земельные участки в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 22,827
Живописный, сухой, ровный участок без каких-либо строений. Находится в семи километрах от МК…
Земельные участки в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,926
Продаётся участок в СТ Сельский Строитель-2 Адрес: СТ Сельский строитель-2 ⭕️ О Вашем будуще…
Земельные участки в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,652
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Товариществ…
Земельные участки в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,652
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Приобретая …
Земельные участки в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,652
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Товариществ…
Земельные участки в Ельница, Беларусь
Земельные участки
Ельница, Беларусь
€ 68,482
Продается незавершенное капитальное строение с участком 15 соток, в частной собственности в …
Земельные участки в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 100,440
Продаётся отличный дом в агрогородке Гатово с отлично развитой инфраструктурой и прекрасным …
Земельные участки в Большой Тростенец, Беларусь
Земельные участки
Большой Тростенец, Беларусь
€ 36,524
Продается участок с жилым домом в 4 км от Минска. Дом расположен в д.Большой Тростенец на уч…
Земельные участки в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
143 м²
€ 79,439
Продается теплый современный дом в СК "Черемушки". Садовый кооператив являетс…
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