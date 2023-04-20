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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Нарочский сельский Совет, Беларусь
€ 278,492
Продаётся агроусадебный комплекс "Лесная усадьба", д.Абрамы (Нарочь), 82 га земель…
Земельные участки в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Нарочский сельский Совет, Беларусь
€ 3,196
Продаётся отличный земельный участок в сосновом лесу хуторского типа 14 соток внутри `Национ…
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