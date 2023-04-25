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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 9,044
Продается участок 16 соток в д. Кузьмишки Вилейского района. Площадь участка - 16,69 сотки. …
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