Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Михановичский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Михановичский сельский Совет, Беларусь
€ 15,225
Продается участок в живописном хорошем месте в черте коттеджной застройки. Участок в частной…
Земельные участки в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся уникальный земельный участок 20 соток с трёх сторон примыкающий к лесу в аг.Михано…
Земельные участки в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Михановичский сельский Совет, Беларусь
€ 18,234
Частное предприятие по оказанию услуг Агентство недвижимости "ВАРИАНТ" УНП: 192171…
Realting.com
Перейти