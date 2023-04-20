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Купить земельный участок в Беларуси

4 объекта найдено
Земельные участки в Большие Мотыкалы, Беларусь
Земельные участки
Большие Мотыкалы, Беларусь
€ 3,652
Лот 3481. Два смежных дачных участка в садовом товариществе вблизи д.Мотыкалы, площадью 6 и …
Земельные участки в Большие Мотыкалы, Беларусь
Земельные участки
Большие Мотыкалы, Беларусь
€ 1,370
ЛОТ 3483. Дачный участок для ведения садоводства вблизи д. Мотыкалы. Участок правильной форм…
Земельные участки в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
€ 2,283
ЛОТ 3482. Дачный участок для ведения садоводства вблизи д. Мотыкалы. Участок правильной форм…
Земельные участки в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продаются 2 рядом расположенных, угловых участка в с/т Поляна (Высоковское напрвление). Обща…
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