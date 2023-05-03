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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Марьина Горка, Беларусь
Земельные участки
Марьина Горка, Беларусь
€ 22,614
Продается участок под строительство жилого дома в центре города. На участке имеется большой …
Земельные участки в Марьина Горка, Беларусь
Земельные участки
Марьина Горка, Беларусь
50 м²
€ 13,623
Продается участок в городе Марьина Горка, Минская область, Пуховичский район, 51 км от МКАД.…
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