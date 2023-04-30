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Купить земельный участок в Беларуси

4 объекта найдено
Земельные участки в Черняны, Беларусь
Земельные участки
Черняны, Беларусь
47 м²
€ 3,774
Продажа земельного участка с жилым домом в Малоритском районе, Чернянский с/с, аг. Черняны. …
Земельные участки в Великорита, Беларусь
Земельные участки
Великорита, Беларусь
€ 3,505
Продается земельный участок в Малоритском р-не, аг. Великорита. Земельный участок правильной…
Земельные участки в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Великоритский сельский Совет, Беларусь
€ 1,258
Лот 6994. Участок в садовом товариществе в Великоритском сельском совете. Участок 4,64 сотки…
Земельные участки в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернянский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 5,212
Продается участок 25 соток с домом в аг.Черняны, Малоритского района, Брестская область. Дом…
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