Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Беларусь
  4. Малорита

Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Малорита, Беларусь
Земельные участки
Малорита, Беларусь
Площадь 34 м²
Дом под снос в г.Малорите. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 42,6 кв.м, общ.- 33,6 кв.м, жил.- 21,…
€5,675
Realting.com
Перейти