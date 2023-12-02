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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Мачулищи, Беларусь
Земельные участки
Мачулищи, Беларусь
Участок на склоне. Имеется согласованный проект на постройку жилого дома. Вдоль дороги (под …
€26,165
в месяц
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