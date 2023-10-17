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Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Новые Лыщицы, Беларусь
Земельные участки
Новые Лыщицы, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1929 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,4 кв.м, общ.- 49,3 кв.м, жил.-…
€2,842
Земельные участки в Новые Лыщицы, Беларусь
Земельные участки
Новые Лыщицы, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундаментав Брестском р-не. …
€6,916
Земельные участки в Новые Лыщицы, Беларусь
Земельные участки
Новые Лыщицы, Беларусь
Площадь 123 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€2,558
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