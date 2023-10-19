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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Луковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Луковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Дом под снос в Малоритском р-не. 1954 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 42,5 кв.м, общ.- 26,9 кв.м, жил…
€10,438
Realting.com
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