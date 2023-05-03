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Купить земельный участок в Беларуси

6 объектов найдено
Земельные участки в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
€ 6,267
Земельный участок в садовом товариществе «Новые земли» бывшее СТ «Таксист&…
Земельные участки в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 27,246
Продаём участок с двухэтажным домом без отделки в С/Т "Выпрабавальник", в двух км …
Земельные участки в Обчак, Беларусь
Земельные участки
Обчак, Беларусь
113 м²
€ 44,956
Продаётся дом 68% готовности. Перекрытие - плита железобетонная. Фундамент - бетон. Наружные…
Земельные участки в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
€ 6,902
Продается участок в 12 км от МКАД! В двух километрах от гп. "Привольный"…
Земельные участки в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
€ 13,623
Продается участок в СТ "Выпрабавальник", п. Прывольны, 12 км. от МКАД. В экологиче…
Земельные участки в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
€ 10,444
  Продается участок в СТ "Выпрабавальник", п. Прывольны, 12 км. от МКАД. В эк…
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