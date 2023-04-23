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Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Лошница, Беларусь
Земельные участки
Лошница, Беларусь
78 м²
€ 10,814
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение расположенное на участке в 2…
Земельные участки в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
€ 3,785
Продается ухоженный участок правильной формы. На участке находится небольшой домик-вагончик,…
Земельные участки в Новосады, Беларусь
Земельные участки
Новосады, Беларусь
€ 2,253
Участок площадью 0,1 га в тихом живописном месте. Ровный и ухоженный, с прекрасным плодоносн…
Земельные участки в Лошница, Беларусь
Земельные участки
Лошница, Беларусь
€ 1,081
Продается участок в садовом товариществе «Ново - Лесуны». Участок в 8 соток, нах…
Земельные участки в Лошница, Беларусь
Земельные участки
Лошница, Беларусь
40 м²
€ 12,616
Предложение действует до конца месяца. Продается участок на берегу реки, по Московской трасс…
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