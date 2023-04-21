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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Лепельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лепельский сельский Совет, Беларусь
€ 4,474
Участок 16,26 соток в  д. Завидичи Рядом Лепельское озеро. Есть фундамент и электричест…
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