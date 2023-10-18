Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Беларусь
  4. Ленинский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дом под снос в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,3 кв.м, общ.- 25,9 кв.м, жил.- 25,9 к…
€2,837
Земельные участки в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: водоснабжение - колодец, электричество - …
€2,365
Земельные участки в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Жабинковском р-…
€23,646
Realting.com
Перейти