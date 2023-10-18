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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Лида, Беларусь
Земельные участки
Лида, Беларусь
Продаётся большой участок около реки Неман. 36 соток. Докудовский с/с, д. Докудово, ул Клавы…
€6,148
Realting.com
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