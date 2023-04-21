Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Червенский район
  5. Ляденский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ляденский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 9,953
Живописное место, рядом лес , озеро, рыбная ловля и чистый воздух!!!
Земельные участки в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ляденский сельский Совет, Беларусь
10 м²
€ 2,283
Участок ровный, правильной формы. Свет на участке. Подъездные пути отличные, асфальтированна…
Realting.com
Перейти