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Купить земельный участок в Беларуси

11 объектов найдено
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 33,693
 Продаётся просторный двухэтажный дом! Адрес: СТ Ручеек ⭕️ О Вашем будущем доме: - Блоч…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Дачный участок в С/Т «Миловиды 89», 20 км от МКАД. Остановка общественного транс…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Продаётся прекрасный земельный участок 15 соток в живописном коттеджном посёлке окружённом с…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 20,088
Продается участок 16 км от МКАД, Молодечненское направление! Участок 6,35 соток, в Част…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 14,062
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с садовым домиком в садоводческом товариществе «Светлые пр…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 10,501
Продается земельный участок с садовым домиком в СТ «Металлург» (д. Саевщина ), (…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 8,948
Продается земельный участок в СТ «Бровки», Минский район, Молодечненское либо Мя…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Продается красивый участок 10 соток №79 в хорошо расположенном месте, сразу при въезде в СТ …
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 15,523
Живописное место всего в 24 км от Минска  Удобный подъезд через Молодеченскую или Мядел…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 9,861
В ближайшем пригороде Минска продается ухоженный, ровный большой участок в перспективном мес…
Земельные участки в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 27,393
Продаём дом из оцилиндрованного бруса диаметром 26 см, д.Аронова Слобода С/Т "Спектр-20…
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