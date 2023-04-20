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54 объекта найдено
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Земельные участки
Гайненский сельский Совет, Беларусь
€ 15,249
Продается участок в черте деревни Добренево под личное подсобное хозяйство (ЛПХ). На сегодня…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 68,482
Большой участок с 4-этажным домом и баней! Адрес: СТ Пралеска ⭕️ О Вашем будущем участке:&nb…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 68,482
Большой участок с 4-этажным домом и баней! Адрес: СТ Пралеска ⭕️ О Вашем будущем участке:&nb…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 36,432
Продается участок в садовом товариществе Лесное, д. Литвинково Адрес: СТ Лесное ⭕️ О В…
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 31,684
Продажа участка с домом в живописном месте. Адрес: СТ Павлово ⭕️ О Вашем будущем участке: - …
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 22,371
Продаётся участок недалеко в живописном месте! Адрес: д. Панышевщина, ул. Березовая ⭕️ О Ваш…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 18,170
Продаётся просторный участок в Логойском районе Адрес: п. Черняховский, ул. Озёрная ⭕️ О Ваш…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 10,044
Участок в СТ Надежда Логойского района Адрес: СТ Надежда ❤️ Большой участок в садовом…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 7,670
Живописный участок в СТ Медик рядом с горнолыжным центром Силичи Адрес: СТ Медик ❤️ Пре…
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продается участок 6.07 соток в самой живописной части садового товарищества «Гаяны&raq…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 24,652
Продаётся участок 10 со…
Земельные участки
Швабский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 26,480
Продается прекрасный участок 21.6 соток в Логойском районе, деревня Мостище. 45 км от М…
Земельные участки
Острошицы, Беларусь
€ 41,089
Большой 25 соток участок в конце улицы возле леса. Участок в частной собственности, в…
Земельные участки
Швабский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 114,136
Продается недостроенный законсервированный дом в д. Мочаны в 13 км от МКАД. Логойское направ…
Земельные участки
Чуденичи, Беларусь
37 м²
€ 40,632
Продается земельный участок около 15 соток, ровный с домом в Логойском районе Острошиц…
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продается земельный участок (8.05 сотки) в СТ «Гаяны». Живописное место в окруже…
Земельные участки
Плещеницы, Беларусь
€ 22,736
г/п Плещеницы ул. Солнечная д. 27 Дом (незавершенное законсервированное капитальное строение…
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 3,196
Продается участок в пожизненном наследуемом владении со старым домом под снос. Дом находится…
Земельные участки
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
- Участок грамотно спланирован. В пользование предоставляется ухоженная и огороженная террит…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 9,587
Продается участок в СТ "У Озера" 35 км от МКАД Логойское направление. Мо…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продается отличный участок 10 сот в СТ "Надежда" Логойского района, 36 км от МКАД&…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается отличный участок 10 соток, в тихом живописном месте: СТ "Надежда" Логойс…
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,305
Продаю дачу, Логойский район, 20 км от кольцевой, 5 соток. На дачном участке имеется сезонны…
Земельные участки
Плещеницы, Беларусь
€ 12,783
Участок находится в 65 км от Минска. (Минская обл, Логойский район, г.п. Плещеницы. Ул Шутта…
Земельные участки
Гайненский сельский Совет, Беларусь
€ 18,262
Замечательный участок с недостроенным домом в уютнейшем местечке с видом на живописное озеро…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Продаётся отличный участок, расположенный в С/т "Веряги", #174 (6 проезд), площадь…
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 6,939
Продается земельный участок 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома. Участок р…
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается участок в с/т. Пралеска, Минская обл, Логойский р-н, Логойский с/с, 29 км от МКАД …
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 5,479
Продается участок в тихом живописном месте СТ Надежда, Логойский район, 36 км от …
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