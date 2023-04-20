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Купить земельный участок в Беларуси

9 объектов найдено
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 68,482
Большой участок с 4-этажным домом и баней! Адрес: СТ Пралеска ⭕️ О Вашем будущем участке:&nb…
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 68,482
Большой участок с 4-этажным домом и баней! Адрес: СТ Пралеска ⭕️ О Вашем будущем участке:&nb…
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 18,170
Продаётся просторный участок в Логойском районе Адрес: п. Черняховский, ул. Озёрная ⭕️ О Ваш…
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 7,670
Живописный участок в СТ Медик рядом с горнолыжным центром Силичи Адрес: СТ Медик ❤️ Пре…
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 24,652
                   Продаётся участок 10 со…
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 9,587
Продается участок в СТ "У Озера" 35 км от МКАД Логойское направление. Мо…
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Продаётся отличный участок, расположенный в С/т "Веряги", #174 (6 проезд), площадь…
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается участок в с/т. Пралеска, Минская обл, Логойский р-н, Логойский с/с, 29 км от МКАД …
Земельные участки в Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продается участок в СТ "Фантазия-Силичи", вблизи д. Силичи. Минская обл., Логойски…
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