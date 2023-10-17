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Купить земельный участок в Беларуси

7 объектов найдено
Земельные участки в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улиц…
€1,232
Земельные участки в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улиц…
€1,042
Земельные участки в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: водоснабжение - колодец. Хоз.постройки: х…
€1,232
Земельные участки в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улиц…
€1,895
Земельные участки в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улиц…
€1,326
Земельные участки в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Жабинковском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, не опла…
€1,137
Земельные участки в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице), электриче…
€2,179
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