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Купить земельный участок в Беларуси

8 объектов найдено
Земельные участки в Красное, Беларусь
Земельные участки
Красное, Беларусь
€ 7,235
Участок 15,4 соток под строительство с фундаментом в д. Красное  Центральное водоснабже…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 7,687
Продаётся участок с дачей возле леса! Адрес: СТ «Бояры-86». ❤️Дача – это х…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 7,687
Продаётся участок с дачей возле леса! Адрес: СТ «Бояры-86». ❤️Дача – это х…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 8,501
Земельный участок 21 сотка с дачей! Адрес: СТ Боярышник ❤️Два земельных участка в одном площ…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 4,793
Продается дача в Молодечненском направлении, 35 км от МКАД в красивом лесном массиве. Дом-ср…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 24,870
Продается земельный участок в агрогородке Олехновичи (Молодечненский район). ✔️ Участок…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 4,974
Продается земельный участок площадью 0,15 га в агрогородке Олехновичи (Молодечненский р…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продается отличный ровный разработанный участок в деревне Кончаны, которая является частью а…
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