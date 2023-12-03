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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается участок в пожизненно-наследуемом владении со старым домом под снос. Свет имеется в…
€2,756
в месяц
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