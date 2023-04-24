Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Червенский район
  5. Клинокский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Турец, Беларусь
Земельные участки
Турец, Беларусь
€ 6,277
Просторный участок с возможностью расширения!  Адрес: аг. Турец, ул. Луговая ⭕️ О Вашем…
Realting.com
Перейти