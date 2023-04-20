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Купить земельный участок в Беларуси

1 объект найдено
Земельные участки в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
€ 14,609
Лот 6929. Участок с незавершенным строением д. Костычи, что в 5 минутах от Бреста. Площадь у…
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