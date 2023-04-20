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Минская область
Минский район
Колодищанский сельский Совет
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23 объекта найдено
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Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 81,265
Земельный участок 15,41 соток в аг. Колодищи! Адрес: Колодищи, ул. Коралловая ❤️Ухоженный и …
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 7,761
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 15,066
Продажа ухоженного участка в дачном кооперативе «Лесная Поляна-88» (от МКАД 12,6…
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 35,610
Отличный участок площадью 15 соток с жилым домом площадью 37 кв. м. в тихом, очень живописно…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 118,702
Продаётся шедевральный земельный участок 16 соток примыкающий к вековому сосновому лесу в аг…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 32,871
Продаётся земельный участок 9 соток в престижном коттеджном посёлке аг.Колодищи, Московское …
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 77,613
Продаётся премиальный земельный участок 15 соток в современном престижном "Коттеджном п…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
150 м²
€ 68,938
Продаётся живописный земельный участок 16,41 сотки в аг. Колодищи, ул. Волгог…
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 11,779
Продается земельный участок с садовым домиком в СТ «Трактор» (Колодищи), (11 км …
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся уникальный, волшебный земельный участок 15 соток примыкающий к "Глебковскому …
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 14,609
Продажа ухоженного участка в дачном кооперативе «Лесная Поляна-88» Площадь 6 сот…
Земельные участки
Старина, Беларусь
€ 35,610
Участок 18,46 сотки в частной собственности среди кварталов современной коттеджной застройки…
Земельные участки
Старина, Беларусь
€ 71,221
Два смежных участка 18,46 сотки и 18,30 сотки в частной собственности среди кварталов соврем…
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 9,040
Земельный участок в окружении соснового леса, прямо рядом с заказником Юхновский. СТ "З…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
36 м²
€ 53,872
Хотите приобрести участок в Колодищах, с качественным фундаментом для вашего будущего дома. …
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 164,356
Продаётся волшебный земельный участок 14 соток в уникальном месте в сосновом лесу с вековыми…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 74,873
Продаётся престижный земельный участок 12 соток у Глебковского биосферного заказника в…
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 18,170
Участок 6 соток правильной прямоугольной формы, круглогодичное центральное водоснабжение + с…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 62,090
Продаётся премиальный земельный участок 15 соток в современном "Коттеджном посёлке Коло…
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 72,956
Продаётся земельный участок премиум -класса 8 соток, граничащий с лесополосой! …
Земельные участки
Старина, Беларусь
€ 86,743
Продаётся уникальный земельный участок 15,5 соток примыкающий к Лесу с прямым выходом в сосн…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 95,874
Продаётся уникальный земельный участок 15 соток примыкающий к Глебковскому биосферному заказ…
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 13,240
Дачный участок 5 соток с домом 2021 года постройки, Московское направление ,рядом с Минском …
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