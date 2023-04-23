Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Юзуфовский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

12 объектов найдено
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 19,375
❤️ Продажа участка с фундаментом в Логойском районе, в 17-ти километрах от Минска Адрес: СТ …
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 17,573
Продается участок в СТ Калезея, 19 км от МКАД по Мядельскому направлению. Новое садовое това…
Земельные участки в Комсомолец, Беларусь
Земельные участки
Комсомолец, Беларусь
€ 44,969
Шикарный участок в частн. соб-ти около Вячи Незавершенное законсервированное капитальное стр…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 17,934
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
15 м²
Цена по запросу
В продаже участок в садовом товариществе “Водолей-2010” СТ Водолей-2010 располож…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 15,771
Ровный участок 9,90 соток вблизи леса. Чистая, плодородная земля, адекватные соседи.&nb…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 36,949
Продается участок  для строительства жилого дома в живописной местности. Рядом гус…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 12,617
Продается участок под строительство дачи в живописных местах недалеко от Минска. До Минского…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 17,123
Один из лучших участков в СТ Калезея! Супер расположение -и респектабельные соседи,&nbs…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 9,012
 Продается участок в СТ "ЗЕЛЁНАЯ РОЩА". 18 км от МКАД. Мядельс…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 18,024
Продаётся земельный участок 10 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке в СТ«…
Земельные участки в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 2,613
Предложение действует до конца месяца. Продается участок прямо перед лесом.  С/Т "…
Realting.com
Перейти