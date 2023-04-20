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Купить земельный участок в Беларуси

8 объектов найдено
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 31,684
Продажа участка с домом в живописном месте. Адрес: СТ Павлово ⭕️ О Вашем будущем участке: - …
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 3,196
Продается участок в пожизненном наследуемом владении со старым домом под снос. Дом находится…
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 6,939
Продается земельный участок 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома. Участок р…
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 5,479
 Продается отличный участок с удобными подъездными путями. СТ Павлово, Логойский р- н. …
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 77,613
Продаётся феноменальный земельный участок 40 соток в сосновом лесу в коттеджном посёлке &laq…
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается земельный участок в красивейшем месте, СТ «Крыница-92» (рядом с д. Сух…
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается земельный участок в красивейшем месте, СТ «Крыница-92» (рядом с д. Сух…
Земельные участки в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 15,523
Продажа дома, д. Коммуна, Логойский район, Мядельское, например, в 32 км от МКАДстена - газо…
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