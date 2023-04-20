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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 17,349
Продается отличный участок с домом в деревне Курдуны Воложинского р-на Минской области. &nbs…
Земельные участки в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
€ 11,870
Продается земельный участок рядом с гп. Ивенец, в д. Родники. Минская обл., Воложинский…
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