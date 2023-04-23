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Купить земельный участок в Беларуси

8 объектов найдено
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,660
Продаётся участок с домом в живописном месте! Адрес: СТ Заря ⭕️ О Вашем будущем участке: - А…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 13,428
Земельный участок со строением возле реки! Адрес: СТ Гонор ❤️Ровный земельный участок с неза…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 1,532
Продаётся участок недалеко от Минска. Адрес: СТ Заря ⭕️ О Вашем будущем участке: - Аккуратны…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 1,532
Продаётся участок в пригороде Минска! Адрес: СТ Заря ⭕️ О Вашем будущем участке: - Участок о…
Земельные участки в Моторово, Беларусь
Земельные участки
Моторово, Беларусь
€ 9,913
Продается участок в частной собственности под строительство жилого дома недалеко от Минска. …
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,119
Участок в 19 км от Минска Могилевское направление, адрес: Минская обл, Пуховичский р-н, Пере…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 10,364
Дом с большим участком, в активно застраиваемом СТ, вблизи Минска. ПРЕИМУЩЕТСВА: На участке …
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 8,922
Просторный участок 10.57 соток в садовом товариществе Росинка на въезде в деревню Ксаве…
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