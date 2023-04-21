Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Брестская область
Лунинецкий район
Городокский сельский Совет
Купить земельный участок в Беларуси
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Руденский сельский Совет, Беларусь
€ 10,774
Продается участок возле реки Свислочь Адрес: СТ Берёзка ⭕️ О Вашем будущем участке: - Аккура…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 6,483
Хотите проводить выходные на собственном участке, рядом с лесом? Думаете построить собственн…
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 1,552
Продаётся участок недалеко от Минска. Адрес: СТ Заря ⭕️ О Вашем будущем участке: - Аккуратны…
Земельные участки
Каменица Жировецкая, Беларусь
€ 9,131
Лот 6222. В продаже участок по направлению Каменицы-Жировецкой. На участок заведено электрич…
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
143 м²
€ 79,439
Продается теплый современный дом в СК "Черемушки". Садовый кооператив являетс…
Земельные участки
Минск, Беларусь
122 м²
€ 1,004,398
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 3,561
Земельный участок возле леса недалеко от г. Гродно и в 1,5 км от границы с Польшей. СТ Софие…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается участок в частной собственности под строительство дачи. На участке имеется не…
Земельные участки
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 72,956
Просторный участок «20 соток» в живописном месте (водоохранная зона Вяча) для ст…
Земельные участки
Витебск, Беларусь
€ 32,871
Продается земельный участок по ул. Сенненская, д.7 в Лучёсе. Площадь участка 8,86 соток. С в…
Земельные участки
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся уникальный земельный участок 20 соток с трёх сторон примыкающий к лесу в аг.Михано…
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
❤️ Продажа участка с кирпичным домом в Садовом товариществе Автозаводец в Московском направл…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты