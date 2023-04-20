Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Гайненский сельский Совет

Купить земельный участок в Беларуси

4 объекта найдено
Земельные участки в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Гайненский сельский Совет, Беларусь
€ 15,249
Продается участок в черте деревни Добренево под личное подсобное хозяйство (ЛПХ). На сегодня…
Земельные участки в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
- Участок грамотно спланирован. В пользование предоставляется ухоженная и огороженная террит…
Земельные участки в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Гайненский сельский Совет, Беларусь
€ 18,262
Замечательный участок с недостроенным домом в уютнейшем местечке с видом на живописное озеро…
Земельные участки в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Гайненский сельский Совет, Беларусь
€ 5,479
Участок в СТ "Михалковичи" Логойский район, красивейшая природа, вокруг грибной ле…
Realting.com
Перейти