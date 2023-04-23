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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
€ 26,585
Отличный участок 9,53сот+19сот ЛПХ в д.Шпильки  Дзержинский район, Брестское направлени…
Земельные участки в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
€ 18,474
Продается участок 34 сот, д. Красная Горка. под огородничество. в 12 Минутах от ст м. Малино…
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